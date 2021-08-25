تفاصيل إصابة نجم الزمالك قبل مواجهة البنك الأهلي

أصيب أحمد أبو الفتوح لاعب نادى الزمالك، فى كاحل القدم، خلال مران الفريق اليوم الأربعاء.

وشارك أبو الفتوح فى التقسيمة فى مران اليوم، وتعرض للإصابة فى كرة مشتركة مع أحد زملائه فى الفريق.

وقام الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة بإجراء الإسعافات الأولية للاعب للاطمئنان على إصابته، على أن يتم إجراء فحوصات إضافية للاطمئنان على الإصابة.

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى اللقاء المقرر له يوم الجمعة المقبل، على ستاد بتروسبورت فى تمام التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدورى الممتاز.

وتوج الزمالك بلقب الدورى رسميا بعد الفوز أمس، على الإنتاج الحربى بهدفين دون رد، ليصل إلى النقطة 79 فى صدارة الترتيب.