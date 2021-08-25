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تعرف على الأشكال الدعائية لفيلم "200 جنيه" ( صور)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:20 م
بوابة الفجر
آيه عبد العزيز
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عمل فني يجمع بين نجوم صف أول إستطاع أن يحقق نجاحًا ليس منذ عرضه أمس فقط ، ولكن بداية من طرح البرومو الدعائي على السوشيال ميديا السينما ، خاصة عندما قامو أبطالة بطاله بالتصوير مع العملة الورقية "200 جنيه" التي يدور حولها الفيلم "


وكانت قد حققت هذة الفيديوهات نجاحًا كبيرًا إستطاع أن يجعل جميع صفحات " الفانز" على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ودول الخليج يتسائلون عن موعد طرح العمل بالسينمات.

وليس فقط هذا كان الشكل الدعائي الوحيد للفيلم ،بل قد اهتمت الجهة الإنتاجية بالعرض الخاص للفيلم الذي قد بدأ أمس بأحد المولات بمنطقة السادس من أكتوبر ،فقد كان العرض الخاص مليء بالدعايا المثيرة والمبتكرة ،فكان يوجد " بانرات" لكل أبطال العمل ،بجانب بانر للعملة الورقية التي يدور حولها قصة الفيلم بها إمضاء جميع أبطال العمل.



وكان يوجد داخل السينمات على كل كرسي تصميم للعملة الورقية لكل النجوم والصحفين الذين حضروا العرض الخاص أمس.

يذكر أن فيلم "200 جنيه" قصه وتأليف أحمد عبد الله،اخراج محمد أمين بطولة اسعاد يونس،أحمد السقا،مي سليم،دينا فؤاد،خالد الصاوي،ملك قوره،نرمين زعزع".

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