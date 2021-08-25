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زد يفوز على الجبلين السعودي استعدادا للمظاليم

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:16 م
بوابة الفجر
نورهان فضل
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فاز فريق زد بقيادة إسماعيل يوسف في ثاني ودياته أمام الجبلين السعودي، والتي انتهت المباراة بفوز زد ثلاث أهداف دون رد، استعداداً لمنافسات الموسم الجديد بدوري القسم الثاني.

وجاءت أهداف المباراة عن طريق كلا من لاعبي زد عمر حبشي، كامل أحمد، محمد حمدي .

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثالث ودياته أمام فريق منتخب القاهرة، في الخامسة مساء الخميس، أمام فريق منتخب القاهرة، وتقام المباراة بأحد ملاعب فنادق أكتوبر.

وكان الفريق قد دخل معسكراً مغلقا من يوم 21 أغسطس وحتي يوم 4 سبتمبر، ويتخلل المعسكر خمس وديات، وكانت بداية المباريات الودية أمام البطل الأوليمبي مساء الاثنين الماضي والتي انتهت بفوز زد بأربعة أهداف دون رد.

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