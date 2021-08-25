محافظ الإسكندرية: الانتهاء من تطوير ميدان محطة مصر خلال 3 أشهر (فيديو)

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن هناك تطويرا كبيرا يتم فى محطة مصر، وأن جهاز الخدمة الوطنية قام بوضع كاميرات تعتبر الأفضل على مستوى العالم، لمراقبة ما يدخل ويخرج من السوق، الذى سيتم إنشاؤه فى محطة مصر.





وأضاف محافظ الإسكندرية، خلال حلقة خاصة لـ برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، من محافظة الإسكندرية، أنه لن يجرؤ توك توك أو سيارة أن يخالف بعد تطوير ميدان محطة مصر.





ولفت إلى أنه بعد تطوير ميدان محطة مصر سيكون مكانا لـ جذب السياحة، وسيتم القضاء على الباعة الجائلين فى الميدان، مشيرًا إلى أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير ميدان محطة مصر خلال 3 شهور.



