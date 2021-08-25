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الأحد المقبل.. الأعلى للثقافة يشهد حفل توقيع "روائع أفلام الإسكندرية السينمائي"

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:14 م
بوابة الفجر
كريم هاشم
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تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة في السادسة مساء الأحد المقبل، بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلى للثقافة، حفل توقيع كتاب "روائع مهرجان الإسكندرية السينمائي" تأليف الناقد السينمائي د.وليد سيف الذي سيتحدث عنه والأفلام التي يضمها الكتاب بين ضفتيه، وتدير اللقاء الإعلامية سارة سراج.

 

ويتناول الكتاب عدد من الأفلام المهمة التي شاركت في المهرجان منها الفرنسي "باري"، والبوسنى "سيرك كولومبيا"، والإسباني "قمر فى زجاجة"، والإيطالى "أبيض وأسود"، والسوري "مطر حمص" فضلا عن "مولان روج" الذى نجح مهرجان الإسكندرية اقتناص عرضه الأول فى المنطقة فى ذروة نجاحه.

 

وقال مؤلف الكتاب د.وليد سيف إن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط له دور كبير فى إلقاء الضوء على سينما الإقليم، والكشف عن مواهبها الجديدة، والمساهمة فى تشكيل خريطتها، وتوضيح مؤشرات صعودها وهبوطها من بلد لآخر، موضحا أنه أيضا كان ولا يزال متنفسا حقيقيا لعشاق السينما فى مصر والإسكندرية، حيث يسعون إلى تنويع ثقافتهم السينمائية بعيدا عن السينما الأمريكية التى تغرق الأسواق ومتواجدة بكافة دور العرض على مدار العام.

 

ومن المقرر أن يقوم د.وليد سيف بتوقيع نسخ الكتاب للحضور، في ختام الحفل.

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