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طبيب: تحويل المسار من أقوى العمليات الجراعية في علاج السمنة (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:22 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن التكميم عبارة عن تصغير المعدة، وبالتالي قد يتمدد حكم المعدة بعد إجراء المعدة مع الإكثار من تناول الحوليات والسكريات، وها قد يؤدي إلى إعادة ظهور السكر، ولذلك عملية التكميم بالنسبة لمريض السكر قد تكون مؤقتة، خاصة لمريض السكر المحب للحلويات.

وتابع "السبكي"، خلال لقائه مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج "ست الستات"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن عملية تحويل المسار من أقوى العمليات للسكر وللسمنة، خاصة وأنها لا تعيد السكر مرة أخرى، وتنشط عمل البنكرياس.

وأضافت أن كل من أجرى عملية تحويل المسار والتكميم قد يصل إلى نفس الوزن، ولكن نتيجة العملية على المدى الطويل قد تختلف، خاصة لمرضى السكر.

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علاج السمنة تكميم المعدة تحويل المسار امراض السمنة اخبار مصر

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