جبالي المراغي: قانون العمل القديم "سيء السمعة"

قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الاتحاد يريد أن يكون قانون العمل الجديد متوازن ما بين صاحب العمل والعامل، خاصة وأن قانون العمل القديم سيء السمعة.



وتابع "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن قانون العمل القديم يُعطي الفرصة لصحاب العمل بإنهاء العقد دون الرجوع إلى العامل، خلاف أن العامل يوقع على استمارة 6 عند التوقيع على العمل.



وأشار إلى أن هناك ضرورة لتعديل قانون التأمينات؛ خاصة وأن العامل عند الخروج من العمل قبل سن المعاش، ينتظر لحين بلوغه سن المعاش لصرف مستحقاته التأمينية، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور لـ2400 جنيه كان قرار داعم بشكل كبير للعمال.



