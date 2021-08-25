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قبل رحيله.. محطات مهمة في رحلة أجايي مع الأهلي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:22 م
الأهلي- أجايي
الأهلي- أجايي
ممدوح راشد
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اقترب النيجيري جونيور أجايي لاعب النادي الأهلي، من الرحيل عن القلعة الحمراء، بعد انتهاء إجراءات فسخ التعاقد معه بالتراضي، تنفيذاً لرغبة المدير الفني الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

تراجع مستوى أجايي

وخرج أجايي من حسابات موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي، رغم استعانته باللاعب في العديد من المواجهات الحاسمة، إلا أن رغبة الجنوب إفريقي حالت دون استمرار اللاعب.

وفضل موسيماني الدفع بمحمود كهربا بدلاُ من النيجيري أجايي الذي ابتعد عن مستواه المعهود، منذ أن عاد من الإصابة التي عانى منها لفترات طويلة ليفقد مكانه الأساسي بالفريق ويحل مكانه العديد من اللاعبين مثل طاهر محمد طاهر وصلاح محسن.

ويسعى الأهلي إلى التخلص من أجايي ووالتر بواليا من أجل قيد صفقاته الجديدة، والمتمثلة في الثنائي بيرسي تاو القادم من برايتون الإنجليزي وميكيسوني لاعب سيمبا التنزاني، بعد نجاح الأهلي في الحصول على توقيعهما.

رحلة أجايي مع الأهلي

تعاقد الأهلي مع جونيور أجايي في موسم 2016/ 2017، قادما من الصفاقسي التونسي بعدما لفت أنظارهم خلال لعبه في نادي ليون النيجيري.

لعب أجايي مع الصفاقسى التونسى 28 مباراة بمسابقة الدورى بمعدل 2388 دقيقة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى، ليعلن الأعلي بعدها تعاقده مع اللاعب.

تعاقد الأهلي مع أجايي

انتقل أجايي إلى صفوف النادي الأهلي نظير دفع 2 مليون و500 ألف دولار قيمة الصفقة نظير 4 سنوات كاملة، ليلتحق بالفريق ويظل لفترات طويلة أحد اعمدته الأساسية.

اعتمدت الأجهزة الفنية التي عاصرها أجايي عليه بشكل كبير، حيث تم الدفع به في مركز الجناح الأيسر لمهارته العالية وقدرته الكبيرة في الاستحواذ على الكرة، وسرعان ما تألق بشدة وسجل العديد من الأهداف.

مشاركات وألقاب أجايي

لعب أجاي 161 مباراة مع الأهلي بمختلف البطولات، نجح خلالها في تسجيل 41 هدف وصنع 30 أخرى، وتوج بـ4 بطولات للدوري وبطولتين كأس مصر واثنتين للسوبر المحلى، إضافة إلى التتويج بدوري أبطال إفريقيا مرتين وبرونزية كأس العالم للأندية والسوبر الإفريقية.

      

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رحيل أجايي الأهلي أجايي

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