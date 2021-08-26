عندما يكون للجمال معنى.. أصالة توجه رسالة لجمهورها بعد حفلها بجدة

نشرت النجمة أصالة فيديو لها أثناء تواجدها في جدة تحرص فيه على توجيه رسالة لكل من ساهم في حفلها بجدة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



علقت "أصالة" على الفيديو قائله :"عندما يكون للجمال معنى وأصالة وتاريخ يصبح للأشياء روح تحكي قصّة شيّقه بتفاصيل دقيقه.. هكذا كان ماارتديته بحفل جدّه".



وأضافت قائله :"كلّ الشّكر لأخواتي الرّائعات الرّاقيات على إخلاصهنّ فيما أبدعن ليوفوا تاريخ جدّه القديمه ويختصروا حكاية على شكل فستان.. كانت ليلة تجمع الماضي والحاضر بوجه جميل طيّب أصيل متحضّر.. هكذا هي جدّه دائمًا مُلهمه".