تُسبب السرطان.. خبير يحذر من استخدام زيوت السيارات في طهي الطعام (فيديو)

قال صلاح السكري، الخبير الدولي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية، إن هناك مصنعًا في السويس يعمل على تصنيع الزيوت لشركات متعددة ليس لها براند أو ماركة، وهذا المصنع ينافس الشركات الوطنية بالكامل، بدون أي قواعد مهنية أو سلامة، مشيرًا إلى أن التاجر يبحث عن عبوة الزيوت منخفضة السعر.



وأضاف "السكري"، خلال حواره مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن إحدى الشركات العاملة في الدولة كانت تحصل على زيوت الطعام من الدولة بسعر مدعم يقدر بـ 7 آلاف جنيه للطن، وكانت تقوم بتوريده لإحدى شركات الحديد في الإسكندرية على أنه زيت معدني لتبريد الحديد، معقبًا: "زيت الطعام المدعم كان يستخدم لتبريد الحديد".



ولفت إلى أنه لا يمكن استخدام زيوت السيارات على أنها زيوت طعام، لأن زيوت السيارات تحتوي على إضافات بترولية مسرطنة، وتؤدي إلى حالات تسمم.

