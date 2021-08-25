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تعرف على الهابطين إلى قسم الدرجة الثانية في الدوري المصري

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:30 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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تحدد بشكل رسمي، ثلاثي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية المصري، من الدوري الممتاز لهذا الموسم 2020-2021.

- الهابطون إلى القسم الثاني من الدوري المصري الممتاز:

وتأكد هبوط أندية وادي دجلة، والإنتاج الحربي، وأسوان، إلى الدوري المصري الدرجة الثانية الموسم الجديد.

ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد الإنتاج الحربي في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة، فيما يحتل أسوان المركز الثامن عشر والأخير برصيد 27 نقطة.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2020-2021، فيما حصد الأهلي وصافة الجدول.

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