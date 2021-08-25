Advertisements

شركات تكنولوجية كبرى تعلن إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 10:46 م
بوابة الفجر
Advertisements
دشنت 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم خطوات إنشاء مقارها الإقليمية بالرياض على هامش مشاركتها في فعالية Launch، التي تُعد “أكبر إطلاق تقني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”.

وجرى خلال الفعالية الكشف عن أول رقائق إلكترونية صنعت بأيدٍ وعقول سعودية، بجانب شراكات مع عمالقة التكنولوجيا مثل أبل وغوغل ومايكروسوفت وأمازون و”أي بي أم” وسيكسو وأوراكل وعلي بابا التي تمثل 60% من القوة الضاربة الابتكارية والقيمة الاسمية لأكبر 10 شركات تكنولوجية عملاقة في العالم، لتكون المملكة المركز التقني رقم واحد في المنطقة.

وكشف القائمون على هذه الفعالية العديد من المُبادرات النوعية التي تُلبي تطلعات المبدعين والمبتكرين والمهتمين في البرمجة والابتكارات التقنية وصناعة الألعاب.

بدوره كشف رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبد الله شرف الغامدي، في كلمة للفعالية، عن عمل الهيئة على تأهيل 25 ألف مختص في تقنيات المعلومات والذكاء الاصطناعي والابتكار داخل المملكة قبل حلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة طورت بجهود وطنية استراتيجية لتكون من أفضل 15 دولة عالميا في البيانات، وذلك بالتعاون بين مختلف الجهات من مؤسسات عامة وخاصة.

وشهدت الفعالية إطلاق العديد من الشراكات بمشاركة وزارية رفيعة، بمشاركة 10 شركات من عمالقة التكنولوجيا في العالم.

وكان من أبرز المشاركين الرئيسيين في الفعالية، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، والمستشار في الديوان الملكي رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، وعدد من المتحدثين الآخرين، بمشاركة من المشغل الوطني للاتصالات شركة stc.

أخبار تهمك

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ 18 دقيقة

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعة و 20 دقيقة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 20 ساعة

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ حوالي 22 ساعة

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ حوالي 22 ساعة

وقف سيستم صرف الخبز والسلع اليوم.. و4 رسائل مطمئنة من التموين

منذ يومين

باريس يرد بقوة على عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ أقل من نصف ساعة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ ساعتين و 25 دقيقة

7 تغييرات دفعة واحدة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

منذ ساعتين و 22 دقيقة

الزمالك يدخل في مفاوضات جادة لضم ثلاثي بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يستقر على خليفة تاكيس جونياس

منذ يومين

عاجل - نجم آخر يقترب من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - جلسة نارية في الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الأهلي يفسخ تعاقد مع نجم الفريق بشكل رسمي

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
09:31 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

07:50 م

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

10:33 م

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

07:51 م

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

08:26 م

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements