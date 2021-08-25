ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي





كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي ريال مدريد الإسباني تواصل مع باريس سان جيرمان، للسماح بالتفاوض مع كيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.





وبحسب إذاعة "مونتي كارلو" الإسبانية، فإن ريال مدريد قدم طلبًا لـ باريس سان جيرمان، من أجل السماح بالتفاوض مع كيليان مبابي مرة أخري.





وتابعت الإذاعة، أن ريال مدريد ينتظر رد النادي الفرنسي من أجل الدخول في مفاوضات على الشروط الشخصية لـ كيليان مبابي، خاصة وأن صاحب الـ22 عامًا يرفض تجديد عقده مع العملاق الباريسي.





ويستعد لريال مدريد لتقديم عرضًا جديدًا بقيمة 200 مليون يورو بعد رفض باريس العرض الأول.