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تطور جديد في مستقبل الصخرة مع برشلونة
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:28 م
ريهام عبد المحسن
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ذكرت تقارير صحفية إسبانية أنه هناك تطور جديد بشأن مستقبل نجم الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة الإسباني في الفترة المقبلة.
وأفادت إذاعة كادينا سير الإسبانية بأن أومتيتي توصل لاتفاق مع
مسئولي برشلونة بأن يستمر مع النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.
وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أن جميع المؤشرات مؤخرا كانت تدل
على أن النادي الكتالوني قد يبيع النجم الفرنسي أو حتى يقوم بفسخ التعاقد معه لو
فشل في بيعه.
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