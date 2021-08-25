"إعلام الشيوخ": التنسيق مع محافظ القاهرة بشأن رسوم التصوير

قالت النائبة سها سعيد، وكيلة لجنة الإعلام لمجلس الشيوخ، إنه تم التنسيق مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بشأن رسوم تصوير الأعمال الفنية بالمحافظة، مشيرة إلى أن قرار إعادة النظر في الرسوم سوف يساعد في تنشيط السياحة.



وأضافت "سعيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": نوجه الشكر لمحافظ القاهرة على سرعة الاستجابة وما تفق الاتفاق عليه بشأن إعادة النظر في الرسوم مرة أخرى ومراجعتها.



وأشارت إلى أن هناك قائمة من الأفلام العالمية التي يتم تصويرها في شوارع بعض الدول وهو من شأنه أن يكون عنصر جذب قوي لتنشيط السياحة، مؤكدًة أن إعادة النظر في قرار الرسوم من شأنه أن يساعد في استمرار هذا النوع من الأعمال الدرامية الاجتماعية التي تبرز جمال مصر وشوارعها وتلقي الضوء على قيم شعبها.





