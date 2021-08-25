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محافظ الإسكندرية يكشف سعر تذكرة مترو أبو قير (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:26 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تفاصيل مشروع قطار مترو أبو قير خلال المرحلة المقبلة، قائلًا: "هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة النقل، وسيكون مشروعًا عالميا ".

وأضاف "الشريف" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مترو أبو قير قطار مكهرب، وسيشهد تطويرا شاملا في محطاته، مؤكدا أنه سيخدم 100 ألف راكب يوميًا، وسيكون وسيلة انتقال للمواطن بخمسة جنيهات ذهابا وإيابا.

ولفت إلى أن مدة تطوير مترو أبو قير تستغرق 3 سنوات ونصف لمسافة 22 كيلو متر، كاشفا أن أعمال تنفيذ قطار أبو قير سيتوقف لمدة ثلاث سنوات ونصف مع توفير وسيلة مواصلات بديلة بذات الأسعار.

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محافظ الاسكندرية مترو أبو قير الاسكندرية

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