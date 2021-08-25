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بيراميدز يفقد نجم الفريق في الجولة الأخيرة بالدوري أمام المحلة
الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:27 م
محمد زويد
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يفقد فريق نادي بيراميدز جهود المدافع الدولي علي جبر في
مواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز.
ويحل غزل المحلة ضيفا على نادي بيراميدز. في الخامسة من مساء
السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ والأخيرة من مباريات
الدوري الممتاز.
وتحصل علي جبر على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة مصر المقاصة
التي انتهت بفوز بيراميدز بخمسة أهداف دون مقابل على استاد الجبل الأخضر في الدوري
الممتاز.
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