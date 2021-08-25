Advertisements

بيراميدز يفقد نجم الفريق في الجولة الأخيرة بالدوري أمام المحلة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:27 م
بوابة الفجر
محمد زويد
Advertisements

 

يفقد فريق نادي بيراميدز جهود المدافع الدولي علي جبر في مواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز.

 

ويحل غزل المحلة ضيفا على نادي بيراميدز. في الخامسة من مساء السبت المقبل على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة ٣٤ والأخيرة من مباريات الدوري الممتاز.

 

وتحصل علي جبر على بطاقة صفراء ثالثة في مباراة مصر المقاصة التي انتهت بفوز بيراميدز بخمسة أهداف دون مقابل على استاد الجبل الأخضر في الدوري الممتاز.

أخبار تهمك

عاجل - نجم آخر يقترب من الرحيل عن الأهلي نهائيًا

منذ حوالي 6 ساعات

باريس يرد بقوة على عرض ريال مدريد لضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ حوالي 22 ساعة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

منذ ساعة الا ربع

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة إلغاء بطولة كأس مصر

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ ساعتين و 46 دقيقة

7 تغييرات دفعة واحدة .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام أسوان

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم هذه الصفقة

منذ ساعة الا ربع

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ 17 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
11:01 م

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

11:31 م

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

10:33 م

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

12:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements