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بعد حملها.. رنا سماحة تكشف حقيقة انفصالها (تفاصيل)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:41 م
رنا سماحة
رنا سماحة
منار داود
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أحلت الفنانة رنا سماحة، ضيفة في برنامج الستات ميعرفوش يكدبوا، حيث كشفت حقيقة انفصالها عن زوجها الملحن سامر أبو طالب.

قالت رنا سماحة: "لو لقدر الله في انفصال أنا بحس أن البيوت لابد أن تتمتع بالخصوصية والاحترام، فيجب ألا يعلم الجميع ماحدث بين الزوجين".

وأضافت "سماحة" قائلة:" مش عارفه لا أستطيع إثبات أو نفي انفصالي في الوقت الحالي".

ويذكر أن أعلنت الفنانة رنا سماحة عن خبر حملها أمس،من خلال فيديو لها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"،وعلقت عليه "إحساس كبير.. شعور خطير".

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