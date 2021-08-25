كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم هذه الصفقة

يضغط الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جهاز الكرة من أجل خوض جولة جديدة من المفاوضات مع إدارة سموحة للحصول على خدمات حسام حسن.





حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء عرضت كريم بامبو، لاعب الفريق المعار لصفوف البنك الأهلي، على إدارة سموحة من أجل الدخول فى صفقة حسام حسن بالإضافة إلى دفع مقابل مادي.





ويسعى نادي الزمالك لاستغلال تألق كريم بامبو مع فريق البنك الأهلي بالفترة الماضية، ورفض كارتيرون عودته من أجل الاستفادة منه والدخول فى صفقة تبادلية مع حسام حسن.



