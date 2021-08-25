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كارتيرون يضغط على الزمالك لحسم هذه الصفقة

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:33 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يضغط الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على جهاز الكرة من أجل خوض جولة جديدة من المفاوضات مع إدارة سموحة للحصول على خدمات حسام حسن.

حيث كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، أن إدارة القلعة البيضاء عرضت كريم بامبو، لاعب الفريق المعار لصفوف البنك الأهلي، على إدارة سموحة من أجل الدخول فى صفقة حسام حسن بالإضافة إلى دفع مقابل مادي.

ويسعى نادي الزمالك لاستغلال تألق كريم بامبو مع فريق البنك الأهلي بالفترة الماضية، ورفض كارتيرون عودته من أجل الاستفادة منه والدخول فى صفقة تبادلية مع حسام حسن.

وكان فرج عامر رئيس نادي سموحة قد طلب فى وقت سابق الحصول على 40 مليون جنيه لبيع حسام حسن، أو الحصول على خدمات مصطفى فتحي ودفع 20 مليون جنيه.

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