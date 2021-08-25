أعلن نادي فيورنتينا اليوم الأربعاء، ضم لوكاس توريرا من آرسنال على سبيل الإعارة مع إمكانية ضمه بعقد نهائي.



وقضى الأوروغوياني الدولي توريرا، الموسم الماضي ضمن صفوف أتلتيكو مدريد، وتوج معه بلقب الدوري الإسباني.



وشارك توريرا في 31 مباراة مع منتخب أوروغواي وشارك معه هذا العام في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).



وأشار فيورنتينا عبر موقعه على الإنترنت إلى أن لاعب خط الوسط توريرا سيرتدي القميص رقم 18 بالفريق.