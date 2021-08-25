‏المغرب: تلقيح 18 مليونًا بالجرعة الأولى للقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن العدد الإجمالي للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بلغ 17 مليونًا و871 ألفًا و68 شخصًا حتى اليوم، بينما بلغ إجمالي من تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 13 مليونًا و784 ألفًا و900 شخص.





وأفاد بيان للصحة المغربية صدر اليوم الأربعاء بأنه خلال الـ(24) ساعة الماضية تلقى 178 ألفًا و46 شخصًا الجرعة الأولى من اللقاح، بينما تلقى 230 ألفًا و33 شخصًا الجرعة الثانية.





يذكر أن المغرب كان قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.



