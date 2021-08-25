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محافظ الإسكندرية يكشف سبب تغير لون البحر لـ الأخضر (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:32 م
كساب أحمد
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كشف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ظاهرة تغير لون مياه البحر للأخضر، موضحًا أن المتخصصون أكدوا أنها بسبب التغيرات المناخية، وليست لها علاقة بالصرف الصحي كما تردد.

وأكد الشريف خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الأربعاء، أن واقعة المياه الخضراء ليست تلوثا واستمرت 3 أيام فقط في شاطئ واحد.

وفي سياق أخر قال محافظ الإسكندرية، إن المحافظة قررت منع التوك توك من السير في الشوارع الرئيسية والكورنيش، معقبًا: "مسموح للتوك توك بالسير في الشوارع الفرعية لخدمة المواطنين ومراعاة للبعد الاجتماعي للأسر".

وأشار إلى وجود 11 ألف توك توك يعملون بشكل قانوني في المحافظة، لافتًا إلى أن المدينة عانت خلال الفترة الماضية من البناء العشوائي، مشددا على أنه من المقرر إلغاء العقود القديمة للشواطئ وتحديد أسعار جديدة.

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