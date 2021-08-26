باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد





علق نادي باريس سان جيرمان، على العرض المقدم من طرف نادي ريال مدريد، من أجل ضم جناح الفريق، كيليان مبابي، قبل انتهاء سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في الصيف المقبل، ويرفض اللاعب الفرنسي حتى الآن كل عروض التجديد.





وتحدث المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان، ليوناردو، عن الأمر في حواره مع شبكة "RMC" الفرنسية، قائلًا: "لم تكن هناك الكثير من الأندية التي تواصلت معنا بشأن مبابي، موقفنا كان دائمًا استمرار اللاعب معنا وتمديد عقده".





وأضاف: "قدمنا عرضين مهمين لمبابي، أحدهما منذ شهرين، وكان بزيادة كبيرة تضعه في الفئة الأولى بين نجوم الفريق والآخر كان من فترة صغيرة ليتفوق على رواتب الكثير من نجوم باريس سان جيرمان".





وواصل: "كان هدفنا هو أن نثبت له أنه لاعب مهم في مشروعنا ولكن ليس فوق المشروع".





وعن عرض ريال مدريد 160 مليون يورو، أكمل: "يبدو أنها استراتيجية من قبلهم من أجل رفض العرض والانتظار لمدة عام للحصول عليه مجانًا، هذا ما يفعلونه منذ عامين وهو أمر غير صحيح وغير قانوني لأنهم تواصلوا مع اللاعب وهذا أمر غير مقبول ويقدمون عرضًا قبل نهاية عقده و7 أيام من نهاية فترة الانتقال".





وأشار: "لقد رفضنا العرض بالفعل شفهيًا، لكننا لن نمنع مبابي من الرحيل، إذا أراد لاعب مغادرة باريس سان جيرمان واستيفاء كافة شروطنا، فسنرى ماذا سيحدث، لكننا نسعى لأن نكون فريقًا قويًا قادرًا على تحقيق أحلام لاعبينا ولن نسمح لأي شخص أن يدمره، عرض ريال مدريد بعيد كل البعد عن قيمة مبابي اليوم، كما أننا مازلنا مدينين بجزء من الأموال التي قمنا من خلالها بشراء مبابي من موناكو عام 2017، ولكنني لا أستطيع تأكيد السعر الذي قدمه ريال مدريد لكنه يقترب منه ولكن هذا ما لا نحبه في أسلوب ريال مدريد".





وعن رغبة اللاعب، أكد: "يريد الرحيل وإذا قدم ريال مدريد عرضًا، على الرغم من صعوبة تغيير خططنا ولكن إذا أراد مبابي الرحيل فلن نمنعه ولكن وفقًا لشروطنا، لقد تحدثنا مع اللاعب كثيرًا وكان دائمًا ثابتًا على موقفه رغم أنه وعد بأنه لن يترك النادي بالمجان، هذا ما كان يقوله دائمًا".





وأردف: "موقفنا واحد أنا وناصر الخليفي، وليس كما يتردد بأنه لا يريد البيع والعكس معي، نحن ندافع عن النادي معًا، هدفنا هو تمديد عقد مبابي لكن إذا أراد الرحيل سيكون وفقًا لما نطلبه وليس لما يطلبه اللاعب فقط".





وعن التفاوض مع ريال مدريد، استمر: "ليس لدينا أي خطط للتحدث مع ريال مدريد ولكن الموعد النهائي لسوق الانتقالات في 31 أغسطس، هذه هي الطريقة الوحيدة، بالنسبة لنا نحن واضحون بشأن مبابي، نريد بقاءه ولكننا لن نسمح له بالرحيل مقابل أقل مما دفعناه لموناكو".





وأتم: "لا نمتلك أي خطة بديلة لأن كل رغبتنا هي بقاء مبابي وتمديد عقده، لديه عام آخر ولم نفكر في أي شيء آخر، كنا نفكر فقط في تكوين فريق قوي ولن نسمح لأي شخص بهدم الأجواء الإيجابية التي نعيشها في الوقت الحالي".



