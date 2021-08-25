لميس جابر: السيسي أول رئيس مصري يحترم الدستور (فيديو)

قالت الكاتبة لميس جابر، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس الشعب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد أول رئيس في مصر يحترم الدستور.



وأضافت جابر، خلال حوارها ببرنامج "تحت الشمس" مع الإعلامي معتز عبد الفتاح عبر قناة "الشمس"، "أنا نفسي السيسي يفضل في الحكم ٤٠ سنة، وقولتها مش نفاق، لكن أنا النهاردة لما بمشي في الشارع وأمشي بعدها بأسبوع في نفس الشارع مبعرفوش".



ولفتت إلى أن ما يحدث في مصر خلال الفترة الأخيرة من تنمية لم تحدث منذ 50 عامًا، معقبة:" محمد علي بنى مصر الحديثة، والخديو إسماعيل تنسب له المرحلة الثانية من بناء مصر، والسيسي ينسب له المرحلة الثالثة من بناء مصر الحديثة".



