الصحة العالمية تحذر من إعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أكد الدكتور تادروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، أن المنظمة ما زالت تطالب الدول التى تنوي إعطاء جرعة ثالثة تحت ما يسمى بالجرعة التعزيزية من لقاح كورونا لمواطنيها بتأجيل ذلك ليس فقط من منظور أخلاقى لتوفير اللقاحات للبلدان التى لم تحصل فيها أعداد هائلة على أية جرعات من اللقاح، ولكن أيضا لأسباب علمية إذ لا توجد حتى الآن بيانات حاسمة بشأن الحاجة إلى هذه الجرعة التعزيزية أو إن كانت آمنة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمقر منظمة الصحة العالمية فى جنيف.





وفي الإطار ذاته، قالت الدكتورة سوميا سواميناتان، كبيرة علماء المنظمة، إن البيانات بشأن الحاجة إلى جرعة ثالثة ليست متينة، كما أن المنظمة تقوم بمتابعة فعالية اللقاحات وقد يختلف الأمر من لقاح لآخر، مشيرة إلى أن المنظمة قد ترى في وقت ما أن هناك حاجة إلى هذه الجرعة التعزيزية ولكن لم يصل الأمر إلى هذه المرحلة بعد.

وأشار الدكتور تادروس إلى أن انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم وبعد ارتفاع أعداد حالات الإصابة على مدى شهرين، فإن العدد قد استقر فى الأسبوع الماضى ولكن مع أرقام عالية للإصابات وإن اختلف الأمر بين البلدان والمناطق، حيث تشهد بعض الأقاليم ارتفاعا حادا للحالات وتشهد أخرى انخفاضا.





وقال مدير عام منظمة الصحة إن عدد حالات الإصابة قد بلغ فى تلك الفترة 4.5 مليون حالة؛ فى حين بلغ عدد الوفيات 68 ألف حالة.



