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أسعار النفط تواصل الارتفاع للجلسة الثالثة على التوالي

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
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ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 1% مع ختام جلسة الأربعاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أميركية أن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية أزمة كورونا.



وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار، بما يعادل 1.69% ليسجل عند التسوية 72.25 دولار للبرميل.

وصعد خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا بما يُعادل 1.21% ليغلق عند 68.36 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم أن الطلب على الوقود في أكبر اقتصاد في العالم ارتفع إلى ما يقرب من21  مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020 عندما بدأت حكومات فرض قيود مرتبطة بالجائحة على نطاق واسع.

وقالت الإدارة إن مخزونات الخام الأميركية تراجعت ثلاثة ملايين برميل في الأسبوع الماضي إلى 432.6 مليون برميل، بزيادة نحو 1% عما كانت عليه في الفترة نفسها من 2019 أو قبل كورونا.

وزادت شركات التكرير الإنتاج ليبلغ 92.4% من الطاقة التشغيلية، وهو أعلى مستوى منذ أواخر يونيو.
   
وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين تراجعت 2.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 225.92 مليون برميل.

وارتفعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 600 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 138.46 مليون برميل.

وقال آندرو ليبو رئيس ليبو أويل أسوشيتس في هيوستون "السوق يقودها السحب من مخزون البنزين وطلب جيد على البنزين مع اقترابنا من نهاية موسم القيادة الصيفي".

وعلى مدار الجلسات الثلاث الماضية، ارتفع كل من خام برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 10%، ليمحو الخسائر التيمني بها الخامان القياسيان في موجة هبوط استمرت أسبوعا نتجت عن عودة وتيرة الإصابات بكورونا للزيادة.

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