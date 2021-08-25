ننشر تفاصيل أزمة محمد الشناوي الصحية

تعرض اللاعب محمد الشناوي حارس وقائد النادي الأهلي، مساء أمس الثلاثاء، لوعكة صحية شديدة، حالة دون مشاكته في مباراة فريقه أمام الجونة ببطولة الدوري المصري.





محمد الشناوي





وشعر محمد الشناوي حارس عرين المارد الأحمر، ببعض الآلام فى المعدة والإعياء الذى تسبب فى استبعاده من قائمة مباراة الجونة، والتي تعادل فيها فريقه بـ3 أهداف لكل فريق.





تطورات حالة محمد الشناوي الصحية





بدأت أزمة محمد الشناوى الصحية، عقب تلقيه لقاح كورونا رفقة الجهاز الفنى، حيث شعر ببعض الآلام إلى جانب الإرهاق من الآثار الجانبية والتداعيات الطبيعية التي تحدث للبعض عند تناول اللقاح.





تفاصل الحالة الصحية للنجم محمد الشناوي





وكشف الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه المذاع عبر "أون سبورت" عن تفاصيل أزة محمد الشناوي الصحية، حيث أوضح أنه عانى من مشاكل في المعدة وتعرق شديد، ما أبعده عن المشاركة.





تكتم حول صحة محمد الشناوي





وقال شوبير إنه كان هناك تكتم بشأن حالة محمد الشناوي الصحية، من أجل التركيز في المواجهة المهمة أمام الجونة، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بـ3 أهداف لكل فريق.





الشناوي والمبارايات القادمة





ويستعد النادي الأهلي إلى مباريات كأس مصر، إلى جانب اللعب على لقبي كأس السوبر المصري المحلي والإفريقي، وسط أكيدات من لاعبي الفريق وجهازه الفني، على ضرورة القتال من أجل الحصول عل اللقبين.







