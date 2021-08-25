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الجزائر تسمح بعدد أكبر من الرحلات الجوية الدولية

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:52 م
بوابة الفجر
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قررت الجزائر زيادة عدد الرحلات الجوية الدولية التي تسمح بها بدءا من 28 أغسطس  للمساعدة في إعادة الجزائريين العالقين في الخارج منذ القيود على السفر الجوي التي فرضت في بداية الجائحة العام الماضي.

وبدأت البلاد تدريجيا إعادة فتح حدودها في يونيو رغم أنه يجب على الوافدين أن يتقيدوا بإجراءات صحية صارمة.

وقالت وزارة النقل في بيان إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية ستشغل 32 رحلة جوية دولية أسبوعيا تشمل رحلات للمغادرة وأخرى للوصول في ثلاثة مطارات جزائرية، وتشغل الشركة حاليا تسع رحلات للوصول كل أسبوع.
    
وستعمل غالبية الرحلات، 24 رحلة، على خطوط إلى فرنسا التي توجد فيها جالية جزائرية كبيرة، وستكون هناك أيضا رحلات إلى إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا وتركيا وتونس.
 
وسيسمح لشركات طيران من تلك الدول بتسيير نفس العدد من الرحلات إلى ومن الجزائر.

وكانت الخطوط الجوية الجزائرية قد علًقت مساراتها الدولية في مارس العام الماضي رغم أنها قامت لاحقا بتسيير بعض رحلات للطوارئ.

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