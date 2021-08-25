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إعلامي يكشف تفاصيل رسالة الخطيب للاعبي الأهلي بعد خسارة الدوري (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:53 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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هنأ الإعلامي عبد الباقي عزوز، جماهير نادي الزمالك بعد الحصول على بطولة الدوري، قائلًا: "ألف مليون مبروك للنادي الزمالك، تعبتوا واجتهدوا واشتغلتوا على نفسكم، وكانت النتيجة الحصول على الدوري، وألف مبروك لكل جماهير نادي الزمالك".

وأضاف "عزوز"، خلال تقديمه برنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي اجتمع مع لاعبي الفريق بعد خسارة الدوري، للعمل على رفع الروح المعنية، قائلًا: "أنتوا أفضل لاعيبة في القارة الأفريقية، ولعبتوا كويس، ومش معنى خسارة الدوري، يبقى الأهلي خسر كل حاجة، والجماهير واقفة ورانا ومقدرة ده بشكل جيد، والفترة اللي جاية لازم نحقق الكثير من الإنجازات لإسعاد جماهير النادي الأهلي".

ووجه رسالة لرئيس النادي الأهلي قائلًا: "برافوا، وشكرا على كلامك اللي رفع الروح المعنوية للنادي الأهلي، خاصة وأن فريق الأهلي كبير، وحقق الكثير من الإنجازات والبطولات".

الكلمات المفتاحية

الزمالك الدوري الخطيب الاهلي اخبار الرياضة

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