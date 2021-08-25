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جبالي المراغي: نسعى للفوز بمنصب رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال (فيديو)

الأربعاء 25/أغسطس/2021 - 11:55 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال جبالي المراغي، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إن الفترة المقبلة ستشهد انتخاب رئيس الاتحاد المركزي للاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب، ثم انتخاب منصب الأمين العام، ثم نائب الأمين العام، ثم الأمانات النوعية، مشيرًا إلى أن مصر تسعى للفوز بمنصب رئيس الاتحاد، ومنصب الأمين العام المساعد للاتحادات المهنية.

وأضاف "المراغي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عبد الباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن المؤتمر المقبل سيشهد العمل على وجود أمين مساعد في كل قطر عربي.

وتابع أن الاتحاد الدولي لنقابات عمال العرب هو المدافع والمحامي للعمال العرب، من خلال الاشتراك مع منظمة العمل العربية، ويحث الدول العربية على استخدام العمالة العربية في المقام الأول بدلا من العمالة الوافدة من شرق أسيا، والعمل على فتح آفاق العمل بين الدول العربية من خلال إعداد ورش وندوات للعمال العرب، من أجل تثقيف وتدريب العمالة العربية.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت إقامة 15 ندوة تثقيفية للعمالة العربية في سوريا ولبنان والجزائر، وكان سيتم إعداد مؤتمر في ليبيا، ولكن بسبب ظروف طرابلس تم إعداد هذه الندوات في مصر.

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نقابات عمال مصر جبالي المراغي العمال العرب اخبار مصر

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