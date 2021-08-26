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أسعار الذهب اليوم الخميس 26-8-2021.. المعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
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واصلت سعر الذهب في مصر التراجع لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، ليخسر جرام الذهب نحو 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 سعر 786 جنيها للجرام ، في حين هبط السعر العالمي للذهب دون 1800 دولار.

ما هي أسعار الذهب اليوم ؟

عيار 21 سجل 786 جنيها.
 
عيار 18 سجل 673.75 جنيها.
 
عيار 24 سجل 898.25 جنيه.
 
الجنيه الذهب 6288 جنيها.
 

أسعار الذهب عالميًا:

هبط الذهب بما يصل إلى 1% اليوم الأربعاء، مواصلا التراجع عن مستوى 1800 دولار مع صعود الدولار بينما استمر النفط في الصعود للجلسة الثالثة على التوالي ليمحو خسائر الأسبوع الماضي ويُغلق عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين.


تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1791.80 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.8% إلى 1794.30 دولار.



 كان الذهب قفز 1.4% يوم الاثنين إلى أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع مدفوعا بتراجع الدولار أمام العملات الرئيسية.

لكن أسعار المعدن النفيس اتخذت مسارا نزوليا مع ابتعاد الدولارعن أدنى مستوى في أسبوع، مما حد من الإقبال على الذهب الذي ترفع زيادة الدولار تكلفته بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا محلل الأسواق لدى كينسيز "المحرك الرئيسي للسوق هذا الأسبوع هو مؤتمر جاكسون هول، قبل أيام قليلة كان الناس يتوقعون بشدة أن يبدأ الفدرالي في التقليص التدريجي للتحفيز قبل نهاية العام، والآن هذه علامة استفهام مرة أخرى".

يعتبر بعض المستثمرين الذهب أداة للتحوط في مواجهة ارتفاع التضخم الذي قد ينجم عن تدابير التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى23.85  دولار للأوقية، وهبط البلاديوم 1.7% إلى 2431.30 دولار، كما تراجع البلاتين 1.3% إلى 998.05 دولار للأوقية.

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