أسعار الذهب اليوم الخميس 26-8-2021.. المعدن الأصفر يتراجع لليوم الثاني على التوالي

واصلت سعر الذهب في مصر التراجع لليوم الثاني على التوالي اليوم الخميس، ليخسر جرام الذهب نحو 3 جنيهات ليسجل الذهب عيار 21 سعر 786 جنيها للجرام ، في حين هبط السعر العالمي للذهب دون 1800 دولار.





ما هي أسعار الذهب اليوم ؟





عيار 21 سجل 786 جنيها.

عيار 18 سجل 673.75 جنيها.

عيار 24 سجل 898.25 جنيه.

الجنيه الذهب 6288 جنيها.





أسعار الذهب عالميًا:



