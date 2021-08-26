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بعد أنباء انفصالها.. رنا سماحة : مش عايزة ابقي تريند

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
مي شاهين
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نشرت الفنانة رنا سماحة، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيس بوك"، بوست تعلق فيه عن أنباء انفصالها.

حيث علقت قائله:"عذرًا ايها ال trend
فلدي ما هو اغلى من كنوز العالم،
(( اتعلمت في بيت اهلي )) ان العلاقه بين الراجل والست امانه مينفعش تطلع بره البيت،
خطيبتك مراتك طليقتك ايًا كان
الامانه دي ولاد الاصول بس الي بيعرفوا يصونوها وميفشوش اسرارها".


وأضافت:"ولاد الاصول بس الي مبيكذبوش ولا بيتدعوا على بعض بالباطل، ولاد الاصول مبيقذفوش المحصنات(( كبيره من الكبائر ))
ولاد الاصول بس الي مبيخونوش الامانه، ولاد الاصول بس مبيفجروش في الخصام
ولاد الاصول مش محتاجين، يستعطفوا حد ولا محتاجين يتدعوا المثاليه بيسيبوا اخلاقهم تتكلم عنهم ومبيتكلموش هم عنها".

وتابعت:" ولاد الاصول مبيلقحوش على بعض مبيجيبوش سيرة بعض غير بالخير
ولاد الاصول بيعاشروا بالمعروف وبيفارقوا بالاحسان
ومبينسوش الفضل بينهم
ده الي ربنا امرنا بيه ده الي اهالينا ربونا عليه ده الي الانسانيه بتقوله
اي حاجه غير كده تبقى عدم تربيه..قلة دين.. انعدام اخلاق
انعدام الاخلاق ده مينفعش نزينه ونقول اوووووه ترند
في داهيه الترند الي ينسينا اخلاقنا وتربيتنا واصولنا
الانسان بيعيش حياته وبيمشي (( رحله ))
مش هيفضل منها غير سيرتك واعمالك الطيبه وكلمتك الي بتتصدق بيها".

واستطردت قائله:" سيبوا الخير وانتوا ماشيين عشان الناس تدعيلكم بدل ما يدعوا عليكم
اجعل من يراك يدعو لمن رباك
بطلب من اي حد هيكلمني عشان يعرف اي تفاصيل تخص حياتي الخاصه يوفر على نفسه وميكلمنيش ميهمنيش السبق الصحفي ولا الشو الاعلامي ولا الاكثر بحثًا غير في شغلي فقط في الخير والفرحه وبس".

واختتمت حديثها قائله:" عاهدت نفسي واهلي والناس الي بحبهم اني اكون خير قدوه، عاهدت ابني الي عيني لسه مشافتوش اني اربيه على الاصول والاحترام والرقي
عاهدته اني اربيه يبقى ((راجل))
ف متستنوش مني ما يفعله الاخرون مش عايزه ابقى ترند".

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