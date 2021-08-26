مدير عام آثار الكرنك: ربط المعبد بطريق الكباش سيجعل الأقصر بمثابة معبد مفتوح

كشف الدكتور مصطفى الصغير، مدير عام آثار معبد الكرنك والمشرف على طريق الكباش، التفاصيل المتعلقة باستمرار أعمال الترميم لطريق الكباش، قائلًا "أعمال الترميم تجري على قدم وساق".





وأضاف "الصغير" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه سيتم تطوير كل المباني المطلة على الكباش والخدمات المقدمة بها.





وأشار إلى أن هناك تنسيق بين وزارة السياحة والآثار والجهات التنفيذية بالدولة في إطار مشروع الهوية المصرية برعاية الرئيس السيسي من أجل التسويق بشكل كبير لمحافظة الأقصر بشكل يليق بعظمة مصر.



