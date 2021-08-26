عاجل.. إصابة السيناريست حمدي يوسف بفيروس الكورونا

أصيب السيناريست حمدي يوسف بفيروس الكورونا، وتم نقله عالفور لمستشفى الدقي بعد تدهور صحته، ووضع على جهاز التنفس الصناعي.



يذكر أن السيناريست حمدي يوسف قام بكتابة عدة أعمال فنية مثل "عريس دليفيري" لهاني رمزي، وامير الظلام للفنان عادل إمام، ومسلسل "دموع فى حضن الجبل" وغيرهم من الأعمال.



وكانت آخر أعماله هو "مملكة يوسف المغربى"، من بطولة منذر رياحنة ومصطفى فهمى وعلا غانم وأنوشكا.