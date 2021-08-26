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مدير معبد الكرنك: افتتاح طريق الكباش سيكون أكبر من موكب المومياوات (فيديو)
الخميس 26/أغسطس/2021 - 03:32 ص
كساب أحمد
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قال الدكتور مصطفى الصغير، مدير معابد الكرنك، والمشرف العام على مشروع تطوير طريق الكباش، إن افتتاح طريق الكباش سيكون في الربع الأخير من العام الحالي، وفي أغلب الظنون سيتم الافتتاح في شهر نوفمبر المقبل بإذن الله، بعد 72 عامًا من العمل في طريق المواكب الكبرى.
وتابع "الصغير"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، إن الفترة الحالية تشهد ترميم معابد الكرنك ومعبد الأقصر لكي يظهروا بأبهى صورة عند افتتاح طريق الكباش الذي سيعم الأقصر بالكامل، معقبًا: "نتوقع أن يكون الاحتفال عالمي بإذن الله".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قام بزيارة الاقصر مرتين خلال هذا الشهر، وهذا دليل على اهتمام الدولة بتطوير طريق الكباش، والاحتفال حتى يكون الاحتفال بشكل يزيد عن موكب المومياوات الملكية، وهذا من شانه أن يكون له تأثير ايجابي ليس على الاقصر، ولكن على مصر بالكامل بإذن الله.
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