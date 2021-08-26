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الأزهري" يحقق رغبة علياء ياسر.. ويكشف عن هدية والد رامي رضوان لها"

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:44 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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قام الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، بتلبية طلب الطالبة علياء ياسر، الحاصلة على المركز الثاني للمكفوفين بالثانوية الأزهرية، التي أعلنت عن رغبتها في مقابلته، حيث قام بزيارتها في منزلها.

وأعربت علياء في حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الأربعاء عن سعادتها بهذه الزيارة، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يقوم الشيخ أسامة الأزهري بزيارتها في منزلها.

وتابعت "أول ما سمعت والدي وهو يقول أن الشيخ أسامة الأزهري سيأتي لزيارتي مكنتش مصدقة، وأنا حتى الآن بحاول استوعب هذه المفاجأة".

من جانبه تأثر الشيخ أسامة الأزهري بما ذكرته الطالبة علياء ياسر من أحلامها التي كانت دائما تسعى إلى تحقيقها، مشيدًا بما قدمته أسرتها لتكون مثل هذا النموذج الطيب.

وقال: "توجهت إلى قرية علياء لزيارتها وتلبية رغبتها واستقبلوني بحفاوة كبيرة وأكرموني كثيرا، وسوف أقوم بتجهيزات كافة الأوراق اللازمة لأداء علياء للعمرة، وهي هدية مقدمة من والد الإعلامي رامي رضوان".

وكان الأزهري قد أعلن تكفله بمصروفاتها الطالبة علياء في كلية الدراسات الإسلامية وكل ما تحتاجه من مراجع ومصادر حتى الحصول على درجة الدكتوراه.

الكلمات المفتاحية

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