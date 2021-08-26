خبير: 12 مصنعًا في السويس ينتجون زيت السيارات دون ترخيص (فيديو)

قال صلاح السكري، الخبير الاقتصادي، إن هناك مصنعًا في أبورواش خاص بإنتاج زيوت السيارات، لافتًا إلى أن المصنع ينتج 60 طنًا من مستخرجات الزيوت معادة التدوير.





وأضاف "السكري"، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن المصنع كان يعمل بشكل يدوي وغير تكنولوجي، ويعيد تدوير الزيوت المستخدمة، ومن ثم تعبئة في زجاجات، وبيع هذه الزجاجات في السوق على أنها زيوت نظيفة وسليمة.





وتابع الخبير الاقتصادي، أن عبوة الزيوت الخاصة بالمصنع لم يكن مكتوبًا عليها اسم المصنع أو أي معلومات حول المنتج، معقبًا: "يعني الزيت يحرق الماتور، وما أعرفش الزيت ده تبع مين".



