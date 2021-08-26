Advertisements

خبير: 12 مصنعًا في السويس ينتجون زيت السيارات دون ترخيص (فيديو)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 06:18 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال صلاح السكري، الخبير الاقتصادي، إن هناك مصنعًا في أبورواش خاص بإنتاج زيوت السيارات، لافتًا إلى أن المصنع ينتج 60 طنًا من مستخرجات الزيوت معادة التدوير.

وأضاف "السكري"، خلال حواره مع الإعلامي عبدالباقي عزوز، ببرنامج "توك شو العرب"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن المصنع كان يعمل بشكل يدوي وغير تكنولوجي، ويعيد تدوير الزيوت المستخدمة، ومن ثم تعبئة في زجاجات، وبيع هذه الزجاجات في السوق على أنها زيوت نظيفة وسليمة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن عبوة الزيوت الخاصة بالمصنع لم يكن مكتوبًا عليها اسم المصنع أو أي معلومات حول المنتج، معقبًا: "يعني الزيت يحرق الماتور، وما أعرفش الزيت ده تبع مين".

ولفت إلى أن هناك بعض المصانع في السويس تعمل بدون رخصة، وتقوم بإعادة تدوير الزيوت بعيدًا عن نظر القانون، مضيفًا أن عدد المصانع التي تعمل بدون اتباع قواعد السلامة تقدر بـ12 مصنعًا، خلاف أن هذه المصانع لا تؤمن على العمالة، معقبًا: "العامل بياخد في المصنع ده يومية 200 أو 300 جنيه، يعني أحسن ما يسافر ليبيا".

الكلمات المفتاحية

مصانع الزيوت بوابة الفجر الفجر السويس

أخبار تهمك

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الزمالك يفاجئ لاعبي الفريق بقرار جديد

منذ يوم

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 8 ساعات

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ حوالي 6 ساعات

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

عاجل.. تعليق قوي من موسيماني بعد خسارة الدوري

منذ يوم

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 5 ساعات

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 10 ساعات

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة موجعة بشأن الصفقة الجديدة

منذ حوالي 21 ساعة

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

جهود شرطة التموين بالمحافظات خلال 24 ساعة

أول تحرك برلماني حول انتشار زيوت سيارات مغشوشة

محافظ السويس ووزيرة البيئة يتفقدان أكبر مصنع للمجموعة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا "صور"

البيئة: إحباط إعادة بيع زيوت طعام مستعملة للمواطنين مرة أخرى.. وتشميع المصنع المخالف

"بالأحرف الأولى".. ننشر أسماء 5 ضحايا غرقوا بمصنع زيوت

"بعد غرق 5 عمال" لجنة من النيابة لفحص "السلامة" بمصنع أبورواش

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
12:35 ص

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

باريس يحدد سعرا خرافيا لمبابي

04:03 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements