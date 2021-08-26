طلب إحاطة بشأن عدم الالتزام بالمربع السكني لأولياء الأمور أثناء التقديم لمدارس اللغات

كشف الدكتور مكرم رضوان، عضو مجلس النواب، عن التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم الالتزام بالمربع السكني لأولياء أمور الطلاب طبقُا للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي، أثناء التقديم لمدارس اللغات بالنسبة لمراحل Kg1، Kg2، والتعليم الابتدائي والإعدادي.





وأضاف "رضوان" في تصريح خاص لـ "الفجر" أنه عند بناء مدرسة لغات جددية لأبناء مدينة ما بإحدى المحافظات ويتم فتح باب التنسيق لقبول طلاب هذه المدينة بدءًا من عمر 5 سنوات على سبيل المثال، نلاحظ وجود تقديم أوراق لطلاب من خارج المربع السكني لهذه المدرسة بغرض حجز مقاعد فقط دون حضور الطلاب على أن يتم تحويل أوراقه خلال العام التالي عند استيفاء السن والشروط المطلوبه للمدرسة التابعة لمحل إقامته.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الأمر يترتب عليه حرمان أبناء المدينة أو البلدة الاستفادة من المدرسة القائمة في مربعها السكني مما يُعد هذا مخالفًا للائحة إنشاء المدارس طبقًا لوزارة التربية والتعليم والتي تنص على أن " لكل مدرسة مربع سكني بما يقارب من 5 إلى 10 كيلو كحد أدنى من حيث المسافة، وذلك حسب نوعية المدرسة، وفيما عدا ذلك لا بد من الاتيان بموافقة الوزارة على نقل الطلاب".





وأشار "رضوان" إلى أن الكثير من أولياء الأمور يقوموا بحجز مكان للطالب فقط، ثم يقوم بالتحويل في السنة التالية للمدرسة الأقرب لمربعه السكني، مؤكدًا أن هذا الأمر يترتب عليه زيادة الأعداد في المدرسة الجديدة ونقص الأعداد في المدرسة التي تركها.



