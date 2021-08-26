أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل يحذر من طقس اليوم الخميس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.





حالة الطقس نهارًا:





- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.

- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس ليلًا:





- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.





الظواهر الجوية:





- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.



