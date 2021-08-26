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أمطار رعدية على هذه المناطق.. بيان عاجل يحذر من طقس اليوم الخميس

الخميس 26/أغسطس/2021 - 07:56 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة الخميس الموافق 26 أغسطس 2021، على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

- طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.
- طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية.
- طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

- طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

الظواهر الجوية:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع بنسب الرطوبة ليلًا.

- فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانًا (40%) على مناطق من جنوب سيناء وجنوب سلاسل البحر (سانت كاترين- شلاتين- حلايب) على فترات متقطعة.

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