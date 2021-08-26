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يوسف الحسيني: مصر لديها أزمة في سرد التاريخ الوطني (فيديو)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:07 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن حجم التطوير الذي يحدث في جنوب مصر لإعادة إحياء الاقصر، مماثل لما يحدث في القاهرة الفاطمية، مضيفًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بوجود مباني في العاصمة الإدارية تعكس التراث المصري الأصيل.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الأربعاء، ان الاقصر هي أكبر متحف مفتوح في العالم، ولذلك يهتم الرئيس السيسي بتطويرها خلال الفترة الأخيرة، متسائلًا:" لما لم نكن نهتم بهذه المدينة في السابق؟"

ولفت إلى أن مصر لديها أزمة في سرد التاريخ الوطني، فعلى سبيل المثال، لا نعرف ما حدث من 1798 لـ1801 أي وقت الحملة الفرنسية على مصر، معقبًا: "ما نعرفش بالتفصيل ازاي المصريين أجلوا الاحتلال الفرنسي".

ولفت إلى أن المصريين لا يعرفوا تفاصيل علاقة محمد علي الذي يحمل الجنسية الألبانية بحكم مصر، وكيف استطاع أن يبني مصر الحديثة، معقبًا: "ازاي واحد حامل للجنسية الألبانية يحكم مصر، إزاي عرف يجمع الناس حوله".

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يوسف الحسيني بوابة الفجر الفجر التاسعة

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