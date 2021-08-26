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أول تعليق من الزمالك حول التعاقد مع رمضان صبحي

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:29 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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ترددت أنباء قوية خلال الساعات القليلة الماضية حول تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم صفوف الفريق للمنافسة على البطولات الموسم القادم.

وقال عمرو أدهم عضو اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك فى تصريحات تليفزيونية :"أتمنى بكل تأكيد تواجد السعيد ورمضان صبحي معنا في الموسم المقبل".

وتابع :"لا يوجد أي شيء رسمي ولم تحدث أي مفاوضات مع الثنائي".

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2021 بعدما تفوق على النادي الأهلي الذي سيطر على اللقب طوال المواسم الماضية.

وحقق نادي الزمالك الفوز على الانتاج الحربي ضمن مباريات الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز بهدفين مقابل لا شيء على ستاد الدفاع الجوي سجلهما كل من أحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي.

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