هل يصبح مبابي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم ؟

ذكرت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد الإسباني يعمل على قدم وساق من أجل التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي الذي ينتهي عقده مع الفريق الباريسي في صيف 2022.





وأشارت صحيفة ليكيب الفرنسية إلى أن العديد من التقارير كانت قد نوهت أن ريال مدريد قدم عرضاً رسمياً تبلغ قيمته 160 مليون يورو من أجل التعاقد مع مبابي ولكن تم رفض العرض مباشرة.





وأفادت الصحيفة الفرنسية بأن البعض في باريس سان جيرمان يعتقدون بأن ريال مدريد قادر على كسر سعر نيمار القياسي من أجل التعاقد مع مبابي.



