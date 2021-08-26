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شاهد.. لحظة بكاء الشيخ أسامة الأزهري على الهواء

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:47 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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تأثر الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، باكيًا، بحديث الطالبة علياء ياسر الحاصلة على المركز الثاني بالثانوية الأزهرية للمكفوفين، وهي تكشف تفاصيل معرفتها بزيارته إليها في قريتها.

وظهرت على الشيخ أسامة الأزهري ملامح البكاء والتأثر خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" وهي تتحدث عن صدمتها بعد معرفة أنه سيقوم بزيارتها في منزلها.

وقالت "علياء": "كنت بشاهد فيديو لقاء الشيخ أسامة الأزهري الأسبوع الماضي 6 مرات يوميًا، ولم أتوقع أنه سيقوم بزيارتي، توقعت أنه سيبعث في طلبي لأقوم بزيارته بالقاهرة، وعندما اتصل بوالدي وأبلغه أنه جاي أنا قعدت في الأرض ومكنتش مصدقة، خاصة عندما تحدث عن كوني سأكون خليفة للراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي".

ليرد الشيخ أسامة الأزهري "أنه سيحقق ثلاث أمنيات لعلياء، الأولى هي زيارته لها التي قام بها في قريتها، والثانية هي تكفلها بمصاريف دراستها حتى الحصول على الدكتوراه ودفعها ليتم تعينها بكلية الدراسات الإسلامية، والثالثة تجهيز أوراق العمرة لها وهي هدية مقدمة من والد حبيبنا رامي رضوان".

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مساء دي ام سي بوابة الفجر الفجر اسامة الازهري

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