"خايف كأني أول مرة أغني".. هشام عباس يتألق بأروع أغانيه في مهرجان القلعة للموسيقى (صور)

أحيى النجم هشام عباس، حفله الغنائي اليوم ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ29.



وقدم هشام عباس باقة من أروع أغانيه، ومنها "كان منها لمتنا، قول عليا مجنون، وانا اعمل ايه، حبيتها، حلال عليك، حمادة عزو، كده رضا، لما تكون وحشاني، زمان وانا صغير، يا ليلة، جمالك خطر، شاري بالغالي، اغلي من العين، ناري نارين".



واستقبل الجمهور المطرب هشام عباس بترحيب عارم، وعبر "عباس" عن سعادته لتواجده في هذا المهرجان، كما أنهى أغنيته الأولى قائلا: "خايف كأني أول مرة أغني".



وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.