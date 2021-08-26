بيغير عليها".. نجل غادة عادل يحميها من الجاردات والجمهور في العرض الخاص لـ200 جنيه

أقيم يوم الثلاثاء العرض الخاص لفيلم "200 جنيه"، في إحدى مولات 6 أكتوبر، وحرص العديد من النجوم على حضور العرض الخاص للفيلم.



وكان من أبرز الحضور الفنانة غادة عادل ونجلها، حيث ظهر نجلها وهو يقوم بحمايتها من التدافع أثناء دخول العرض الخاص للفيلم.







فيلم "200 جنيه" تأليف أحمد عبد الله بطولة إسعاد يونس،أحمد السقا،خالد الصاوي،أحمد رزق،دينا فؤاد،محمود حافظ وعدد كبير من النجوم.