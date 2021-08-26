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وزير الرياضة يُعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة

الخميس 26/أغسطس/2021 - 12:34 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن موعد انتخابات اتحاد الكرة والذي يديره أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية.

وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات تليفزيونية :"نتمسك بإقامة انتخابات للاتحادات في الفترة المقبلة".

وأضاف :"الانتخابات ستشمل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة أيضًا".

ويذكر أن اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تم تمديد عملها من قبل الاتحاد الدولي حتي يناير 2022.

وفى سياق اخر حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقب مسابقة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2020/2021 بعدما تفوق على النادي الأهلي الذي سيطر على اللقب طوال المواسم الماضية.

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