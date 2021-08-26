وزير الرياضة يُعلن موعد انتخابات اتحاد الكرة





كشف وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي عن موعد انتخابات اتحاد الكرة والذي يديره أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية للجبلاية.





وقال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فى تصريحات تليفزيونية :"نتمسك بإقامة انتخابات للاتحادات في الفترة المقبلة".





وأضاف :"الانتخابات ستشمل الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة المقبلة أيضًا".





ويذكر أن اللجنة الثلاثية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد تم تمديد عملها من قبل الاتحاد الدولي حتي يناير 2022.



