مصطفى وزيري: "الأقصر في عُرس" (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، موعد افتتاح طريق الكباش بعد ترميمه، إن رئيس الوزراء تعامل كأخ أكبر مع العمال بالأقصر اليوم، وصعد على السقالة، وأكد لهم أنه محمل برسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لشكر العمال المرممين، معلقًا: "شعور إيجابي بشكل غير عادي لكل من يعمل في مجال الآثار والترميم".





وأوضح "وزيري"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن طريق الكباش هو طريق الاحتفالات، وبه مجموعة مميزة من تماثيل أبو الهول على جانبي الطريق.



