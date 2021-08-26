محافظ الإسكندرية: عزبة نادي الصيد سيئة جدا وغير قابلة للتطوير( فيديو)

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عزبة نادي الصيد تعتبر منطقة عشوائية سيئة جدا، فالمياه في هذه العزبة تصل لارتفاع متر داخل المنازل، وهذا يرجع إلى بناء العزبة تحت الأرض.





ولفت "الشريف"، خلال حواره مع الإعلامي احمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأربعاء، إلى أن المحافظة حاولت تطوير المنطقة، ولكن المقاولين أكدوا أنه لا يمكن تطويرها، لذلك تقرر نقل القاطنين في منطقة عزبة نادي الصيد، مؤكدا استعداد منطقة "بشاير خير" لاستقبال أهالي المنطقة.





وأشار إلى أن منطقة عزبة نادي الصيد بها أكثر من 6044 مواطنا يحتاجون إلى نفس العدد من الشقق وجاري نقلهم، مضيفًا أن المحافظة تقيم حاليا منطقة صناعية بجانب بشاير الخير لصالح أهالي عزبة نادى الصيد، مضيفا أنه تم توجيه الهيئة الهندسية لتطوير المنطقة بالكامل، ونقل المواطنين أولا ثم أصحاب المحلات.



