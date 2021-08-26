ننشر تفاصيل تلقي التطعيم بالمستشفيات الجامعية بـ"القاهرة" و"عين شمس"

كشفت أمل السيد، نائب مدير المستشفيات الجامعية بالقاهرة، التفاصيل المتعلقة ببدء حملة التطعيمات لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلبة بجامعة القاهرة قبل بداية العام الدراسي الجديد.





وقالت "أمل" في حوارها عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "دي ام سي" إنه تم البدء في حملة التطعيمات منذ فبراير الماضي، مشيرة إلى أنه تم تطعيم عدد كبير من الفرق الطبية والعاملين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وتطعيم طلبة كليات الطب الذين يستوجب وجودهم داخل المستشفيات.





وأضافت أنه طبقًا لتوجيهات الجديدة سيتم زيادة عدد وحدات التطعيم بالجامعات وزيادة عدد اللقاحات من أجل استكمال تطعيم جميع الطلبة في جميع المراحل التعليمية، مؤكدة أن المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة على استعداد للموجة الرابعة من فيروس كورونا بمستشفتين للعزل مع ضرورة التأكيد على التزام بالإجراءات الاحترازية واستمرار حملة التطعيمات.





من جانبها أكدت سامية عبده، نائب مدير المستشفيات الجامعية بعين شمس، أنه تم تطعيم العاملين بمستشفيات العزل ثم العاملين بالمستشفيات في الطوارئ والعناية المركزة، لافتة إلى أن عدد المطعمين حتى الآن وصل إلى 18 ألف شخص ما بين جرعة أولى وثانية.



