نوران أبو طالب تتألق في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أغانيها (صور)

تألقت المطربة نوران أبو طالب، في حفلها اليوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ29.



وقدمت نوران أبو طالب باقة من أروع أغانيها ومنها: "يا غالي، الحلوه دي، في هويد الليل، يا نجمة، يضيق بك الدهر، طاير يا هوا، بحبك ما بعرف، والله ماطلعت، شبابيك، كيفك انت، ان راح منك يا عين، في الليل، روح خبر، اه يالالالي، اهو دا اللي صار".



وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.