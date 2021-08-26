Advertisements

نوران أبو طالب تتألق في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بباقة من أروع أغانيها (صور)

الخميس 26/أغسطس/2021 - 01:27 ص
بوابة الفجر
مي مرسي_تصوير: عبير أحمد
Advertisements
تألقت المطربة نوران أبو طالب، في حفلها اليوم بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، في دورته الـ29.

وقدمت نوران أبو طالب باقة من أروع أغانيها ومنها: "يا غالي، الحلوه دي، في هويد الليل، يا نجمة، يضيق بك الدهر، طاير يا هوا، بحبك ما بعرف، والله ماطلعت، شبابيك، كيفك انت، ان راح منك يا عين، في الليل، روح خبر، اه يالالالي، اهو دا اللي صار".

وافتتحت فاعليات الدورة الـ 29 لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء والذى أطلقت فعالياته الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة من محكى القلعة بالتعاون بين وزارتي السياحة والآثار والثقافة، وسط تطبيق متكامل للإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية لمواجهة فيروس كورونا.

الكلمات المفتاحية

مهرجان القلعة للموسيقى الفجر اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

قرار صادم من محمود الخطيب ضد موسيماني بعد التعادل مع الجونة

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. أول تعليق من الزمالك على إلغاء الكأس

منذ يوم

راح يلحقه عشان تعبان فقطعه حتت.. "الفجر" يحاور جيران قاتل أخيه بإمبابة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

ريال مدريد يقدم عرضًا خرافيًا لضم مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

بيراميدز يقترب من حسم صفقة نجم الزمالك

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ نصف ساعة

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من الزمالك حول التعاقد مع رمضان صبحي

منذ ساعة و 24 دقيقة

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعتين

بعد التتويج بالدوري.. الزمالك يُفاجىء باتريس كارتيرون

منذ ساعتين و 22 دقيقة

تمت.. فيراري ريال مدريد في طريقه إلى الدوري الإيطالي

منذ حوالي 5 ساعات

قطر تُفجر مفاجأة كبرى بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

منذ حوالي 6 ساعات

باريس سان جيرمان يحدد سعر بيع مبابي إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة السيناريست حمدي يوسف بفيروس الكورونا

منذ أقل من ساعتين

موضوعات متعلقة

نوران أبو طالب في أمسية فنية بأوبرا الاسكندرية

نوران ابو طالب بين الأغاني التراثية والمعاصرة فى الاوبرا

نوران أبو طالب تتألق فى جولة غنائية رمضانية بالأوبرا

نوران أبو طالب تفتتح حفلات الصيف في مسرح الزمالك مع الحجار (صور)

وائل الفشني يتألق في حفله بمهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

هلا رشدي تتألق بباقة من أروع أغانيها في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء (صور)

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

هل تم حسم الدوري العام لصالح الزمالك

الأكثر قراءة
01:22 ص

عاجل.. قفزة جديدة في إصابات كورونا (بيان رسمي)

صورة.. تسريب قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا (مجموعة حديدية لبرشلونة وريال مدريد)

12:15 ص

عاجل.. تطور مثير بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

11:01 م

عاجل.. موسيماني يحسم موقفه النهائي من رحيل الشناوي

09:31 م

باريس يُحدد شروط مثيرة للموافقة على رحيل مبابي إلى ريال مدريد

12:00 ص

مقالات وكتاب

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ومن العنف ما قتل!

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: الساحل..وما أدراك ما الساحل؟!.

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: ليه لأ؟.. إجابة لسؤال يستحق

Advertisements